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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 03 января 2022
Осасуна
03.01.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 3
Завершен
Атлетик
10'
Кике
16'
О. Сансет
25'
О. Сансет
68'
О. Сансет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Атлетик
Вторая желтая
Л. Авила
90'
+4
Желтая карточка
Л. Авила
90'
+2
90'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
М. Баленсиага
90'
Замена
А. Петха
️️️️
И. Муньяин
84'
Замена
Н. Серрано
️️️️
О. Сансет
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Анхель
82'
Желтая карточка
С. Эррера
78'
Желтая карточка
Л. Торро
76'
75'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
75'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Л. Авила
️️️️
Р. Гарсия
74'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
У. Гарсия
74'
68'
ГОЛ! 1:3!
О. Сансет
Пас отдал
А. Беренгер
Желтая карточка
Х. Анхель
66'
66'
Желтая карточка
Е. Альварес
Замена
Р. Торрес
️️️️
И. Видаль
64'
Замена
Э. Барха
️️️️
А. Будимир
64'
25'
ГОЛ! 1:2!
О. Сансет
Пас отдал
О. де Маркос
16'
ГОЛ! 1:1!
О. Сансет
Пас отдал
И. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
Х. Монкайола
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
10
Нико Уильямс
ПВ
5
Перу Ноласкоайн
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Эррера
3
Анхель
15
Гарсия
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
22
Видаль
7
Монкайола
14
Гарсия
17
Будимир
19
Кике
4-2-3-1
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
18
Баленсиага
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
3
Анхель
23
Санчес
23
Санчес
3
Анхель
22
Видаль
10
Торрес
10
Торрес
22
Видаль
15
Гарсия
24
Мартинес
24
Мартинес
15
Гарсия
17
Будимир
11
Барха
11
Барха
17
Будимир
14
Гарсия
6
Авила
6
Авила
14
Гарсия
10
Муньяин
18
Петха
18
Петха
10
Муньяин
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
8
Сансет
22
Серрано
22
Серрано
8
Сансет
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
18
Баленсиага
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
18
Баленсиага
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Хулен Агирресабала
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Осасуна - Атлетик
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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