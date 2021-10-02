Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Райо Вальекано
Осасуна - Райо Вальекано: обзор матча 02 октября 2021
Осасуна
02.10.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
90+1'
М. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Райо Вальекано
Желтая карточка
Л. Авила
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Санчес
90'
+1
88'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
88'
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
Замена
Х. Анхель
️️️️
Л. Торро
86'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
81'
Желтая карточка
Х. Мартинес
76'
72'
Замена
О. Валентин
️️️️
П. Сисс
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Р. Торрес
67'
Замена
Л. Авила
️️️️
Р. Гарсия
67'
57'
Замена
Р. Нтека
️️️️
Р. Фалькао
57'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
О. Трехо
Желтая карточка
Л. Торро
45'
41'
Желтая карточка
Р. Фалькао
32'
Желтая карточка
О. Трехо
5'
Желтая карточка
И. Баллиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
19
Кике
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
6
Сисс
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
9
Фалькао
6
Торро
3
Анхель
3
Анхель
6
Торро
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
10
Торрес
24
Мартинес
24
Мартинес
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
6
Авила
14
Гарсия
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
9
Фалькао
11
Нтека
11
Нтека
9
Фалькао
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
8
Трехо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
8
Трехо
Остались в запасе
Осасуна
Райо Вальекано
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Райо Вальекано
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Райо Вальекано
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+