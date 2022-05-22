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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Мальорка
Осасуна - Мальорка: обзор матча 22 мая 2022
Осасуна
22.05.2022, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Мальорка
47'
Анхель
83'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Мальорка
90'
Желтая карточка
П. Маффео
Желтая карточка
У. Гарсия
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
К. Гренье
83'
Замена
Ф. Руссо
️️️️
Х. Коста
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Анхель
75'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Х. Рамальо
75'
72'
Замена
К. Гренье
️️️️
А. Санчес
Замена
Р. Торрес
️️️️
Ойер
72'
65'
Замена
Д. Родригес
️️️️
С. Севилья
65'
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
63'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
63'
Желтая карточка
Д. Брашанац
62'
47'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Анхель
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Эррера
3
Анхель
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Рамальо
6
Ойер
6
Торро
5
Брашанац
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
3-2-3-2
1
Рейна
5
Оливан
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
24
Коста
6
Санчес
8
Севилья
6
Батталья
19
Мурики
9
Анхель
22
Рамальо
12
Аресо
12
Аресо
22
Рамальо
3
Анхель
21
Перес
21
Перес
3
Анхель
6
Ойер
10
Торрес
10
Торрес
6
Ойер
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
24
Коста
4
Руссо
4
Руссо
24
Коста
6
Санчес
19
Гренье
19
Гренье
6
Санчес
8
Севилья
14
Родригес
14
Родригес
8
Севилья
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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