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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 05 февраля 2022
Осасуна
05.02.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Севилья
90'
+2
Пенальти не реализован!
И. Ракитич
Замена
У. Гарсия
️️️️
Х. Крус
83'
77'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
77'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Марсьяль
Замена
И. Бенито
️️️️
Л. Авила
75'
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Мартинес
75'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
66'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Гарсия
66'
58'
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Торрес
58'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Н. Гудель
Желтая карточка
М. Санчес
56'
33'
Желтая карточка
Н. Гудель
6'
Замена
Х. Корона
️️️️
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
8
Pau Martínez
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЦП
19
Луисми Крус
АП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
3
Крус
5
Гарсия
22
Рамальо
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
24
Мартинес
17
Будимир
6
Авила
4-4-2
37
Буну
29
Монтиэль
4
Рекик
34
Карлос
21
Акунья
8
Торрес
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
9
Марсьяль
21
Эн-Несири
14
Гарсия
3
Анхель
3
Анхель
14
Гарсия
3
Крус
15
Гарсия
15
Гарсия
3
Крус
24
Мартинес
21
Перес
21
Перес
24
Мартинес
6
Авила
7
Бенито
7
Бенито
6
Авила
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
8
Гудель
23
Кунде
23
Кунде
8
Гудель
29
Монтиэль
17
Корона
17
Корона
29
Монтиэль
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
9
Марсьяль
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Марсьяль
8
Торрес
10
Гомес
10
Гомес
8
Торрес
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
1
Хуан Перес
ВР
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
8
Pau Martínez
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
8
Pau Martínez
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Осасуна - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Эль Садар
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