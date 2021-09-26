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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 26 сентября 2021
Мальорка
26.09.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 3
Завершен
Осасуна
11'
Д. Родригес
45+4'
Ф. Ниньо
9'
Х. Анхель
58'
И. Перес
89'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Осасуна
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
90'
+6
89'
ГОЛ! 2:3!
Х. Мартинес
Пас отдал
М. Санчес
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
С. Севилья
88'
Замена
Анхель
️️️️
А. Ндиайе
88'
84'
Замена
И. Видаль
️️️️
Х. Аресо
81'
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Анхель
75'
Желтая карточка
Ойер
71'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
71'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Перес
70'
Замена
У. Гарсия
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Абдон
️️️️
Ф. Ниньо
64'
58'
ГОЛ! 2:2!
И. Перес
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Л. Кан Ин
58'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ниньо
Пас отдал
А. Ндиайе
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Ниньо
20'
15'
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
С. Севилья
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Анхель
Пас отдал
Х. Монкайола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
4-2-3-1
1
Грейф
24
Коста
5
Оливан
24
Вальент
25
Састре
14
Баба
8
Севилья
21
Ндиайе
14
Родригес
7
Кан Ин
14
Ниньо
4-1-3-1-1
1
Эррера
12
Аресо
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Анхель
6
Ойер
7
Монкайола
21
Перес
5
Брашанац
24
Мартинес
6
Авила
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
7
Кан Ин
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
7
Кан Ин
21
Ндиайе
9
Анхель
9
Анхель
21
Ндиайе
14
Ниньо
9
Абдон
9
Абдон
14
Ниньо
21
Перес
14
Гарсия
14
Гарсия
21
Перес
3
Анхель
23
Санчес
23
Санчес
3
Анхель
15
Эрнандес
15
Гарсия
15
Гарсия
15
Эрнандес
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Мальорка - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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