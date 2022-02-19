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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 19 февраля 2022
Осасуна
19.02.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
3'
Ж. Феликс
59'
Л. Суарес
89'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Атлетико
90'
Желтая карточка
Х. Серрано
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Корреа
Пас отдал
Коке
Замена
Х. Мартинес
️️️️
И. Видаль
83'
82'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Ж. Феликс
82'
Замена
Х. Серрано
️️️️
Я. Карраско
81'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Льоренте
Замена
Х. Анхель
️️️️
М. Санчес
76'
71'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Суарес
Замена
Р. Торрес
️️️️
Д. Брашанац
67'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
67'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
67'
59'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Феликс
55'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
46'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
Л. Авила
34'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Атлетико
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
3
Крус
23
Санчес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
15
Савич
20
Хименес
17
Рейнилду
14
Льоренте
16
Эррера
6
Коке
10
Карраско
79
Феликс
9
Суарес
23
Санчес
3
Анхель
3
Анхель
23
Санчес
22
Видаль
24
Мартинес
24
Мартинес
22
Видаль
5
Брашанац
10
Торрес
10
Торрес
5
Брашанац
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
20
Хименес
18
Фелипе
18
Фелипе
20
Хименес
79
Феликс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
79
Феликс
10
Карраско
42
Серрано
42
Серрано
10
Карраско
9
Суарес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Суарес
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
6
Ренан Лоди
ЛЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
6
Ренан Лоди
ЛЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
Okko
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