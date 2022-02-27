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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 27 февраля 2022
Реал Сосьедад
27.02.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
52'
А. Элустондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
90'
+6
Желтая карточка
Х. Анхель
90'
+1
Желтая карточка
И. Видаль
82'
Замена
Х. Анхель
️️️️
М. Санчес
82'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Л. Авила
Замена
Порту
️️️️
А. Горосабель
82'
73'
Замена
Кике
️️️️
Р. Гарсия
73'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Брашанац
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Ильярраменди
71'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
71'
Замена
М. Субименди
️️️️
Н. Джуара
71'
64'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Л. Торро
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мартин
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Элустондо
Пас отдал
А. Исак
52'
8'
Желтая карточка
Х. Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
16
Андер Мартин
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
6
Элустондо
24
Ле Норман
16
Пачеко
2
Горосабель
14
Ильярраменди
23
Мерино
7
Джуара
21
Сильва
16
Мартин
9
Исак
4-1-2-1-2
1
Эррера
22
Видаль
3
Крус
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
14
Ильярраменди
5
Субельдия
5
Субельдия
14
Ильярраменди
7
Джуара
36
Субименди
36
Субименди
7
Джуара
16
Мартин
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
16
Мартин
2
Горосабель
10
Порту
10
Порту
2
Горосабель
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
23
Санчес
3
Анхель
3
Анхель
23
Санчес
6
Торро
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Торро
6
Авила
10
Торрес
10
Торрес
6
Авила
5
Брашанац
24
Мартинес
24
Мартинес
5
Брашанац
14
Гарсия
19
Кике
19
Кике
14
Гарсия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Алекс Сола
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Алекс Сола
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
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