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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 03 апреля 2022
Бетис
03.04.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
4 : 1
Завершен
Осасуна
34'
Хуанми
45+1'
Хуанми
82'
В. Карвалью
88'
А. Морено
65'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Осасуна
Замена
Ю. Сабали
️️️️
Хуанми
90'
+2
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Морено
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Авила
ГОЛ! 4:1!
А. Морено
Пас отдал
Хуанми
88'
87'
Желтая карточка
Д. Гарсия
82'
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 3:1!
В. Карвалью
Пас отдал
Хуанми
82'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Хоакин
81'
80'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
77'
69'
Замена
Кике
️️️️
Д. Брашанац
69'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
И. Видаль
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Будимир
46'
Замена
Х. Анхель
️️️️
М. Санчес
46'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Х. Крус
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
Пас отдал
А. Морено
45'
+1
Желтая карточка
В. Карвалью
38'
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Жоэль
ВР
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
11
Алекс Морено
5
Бартра
4
Руис
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
17
Хоакин
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-1-2-1-2
1
Эррера
22
Видаль
3
Крус
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
7
Хуанми
20
Сабали
20
Сабали
7
Хуанми
17
Хоакин
18
Гуардадо
18
Гуардадо
17
Хоакин
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
11
Алекс Морено
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Алекс Морено
23
Санчес
3
Анхель
3
Анхель
23
Санчес
3
Крус
15
Эрнандес
15
Эрнандес
3
Крус
22
Видаль
24
Мартинес
24
Мартинес
22
Видаль
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
5
Брашанац
19
Кике
19
Кике
5
Брашанац
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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