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Динеи
Статистика
Динеи - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1983 (42)
#22 | Нападающий
186 см | 81 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тенерифе
22
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
1 : 0
16.05.2010
Тенерифе
75' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Тенерифе
2 : 2
08.05.2010
Альмерия
61' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3 : 1
25.04.2010
Тенерифе
56' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Тенерифе
3 : 2
18.04.2010
Хетафе
67' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
0 : 2
13.04.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Тенерифе
0 : 0
10.04.2010
Вальядолид
61' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
3 : 0
03.04.2010
Тенерифе
1' - 88'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1 : 1
27.03.2010
Тенерифе
70' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Тенерифе
2 : 2
24.03.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Херес
2 : 1
20.03.2010
Тенерифе
58' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Тенерифе
4 : 1
14.03.2010
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
3 : 1
06.03.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Тенерифе
1 : 5
27.02.2010
Реал
69' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 1
21.02.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Тенерифе
1 : 0
15.02.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 0
07.02.2010
Тенерифе
65' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Тенерифе
1 : 3
31.01.2010
Сарагоса
86' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Тенерифе
0 : 0
24.01.2010
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
1 : 1
17.01.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Тенерифе
0 : 5
10.01.2010
Барселона
68' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
2 : 0
03.01.2010
Тенерифе
79' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Тенерифе
2 : 1
06.12.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 3
29.11.2009
Тенерифе
82' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Тенерифе
1 : 2
21.11.2009
Севилья
83' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Тенерифе
2 : 2
07.11.2009
Малага
87' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
5 : 0
01.11.2009
Тенерифе
57' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Тенерифе
1 : 0
25.10.2009
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 1
18.10.2009
Тенерифе
75' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Тенерифе
0 : 1
03.10.2009
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал
3 : 0
26.09.2009
Тенерифе
83' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Тенерифе
1 : 0
23.09.2009
Атлетик
62' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
4 : 0
19.09.2009
Тенерифе
55' - 90'
70'
Испания. Примера, 2 тур
Тенерифе
2 : 1
13.09.2009
Осасуна
89' - 90'
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