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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Херес
Тенерифе - Херес: обзор матча 25 октября 2009
Тенерифе
25.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Херес
74'
А. Альфаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Херес
Замена
Рики
️️️️
А. Альфаро
Замена
А. Гомес
️️️️
В. Морено
Желтая карточка
Э. Арментерос
ГОЛ! 1:0!
А. Альфаро
Замена
Анхель
️️️️
Д. Коме
Замена
П. Антонито
️️️️
М. Бермехо
Замена
Омар
️️️️
А. Нуньес
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
К. Кальво
Желтая карточка
Роман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Херес
10
Ренан
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
3-2-3-1
13
Арагонесес
16
Бельвис
6
Сисилиа
18
Нуньес
15
Роман
23
Алонсо
14
Коме
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-2-3-1
10
Ренан
15
Перес
5
Жиода
18
Прието
16
Айтами
4
Бергантиньос
6
Морено
10
Кальво
10
Викейра
23
Арментерос
9
Бермехо
18
Нуньес
7
Омар
7
Омар
18
Нуньес
20
Альфаро
20
Рики
20
Рики
20
Альфаро
14
Коме
9
Анхель
9
Анхель
14
Коме
9
Бермехо
8
Антонито
8
Антонито
9
Бермехо
6
Морено
23
Гомес
23
Гомес
6
Морено
10
Кальво
14
Орельяна
14
Орельяна
10
Кальво
Остались в запасе
Тенерифе
Херес
22
Динеи
ЦФ
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
22
Динеи
ЦФ
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Остались в запасе
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Тенерифе - Херес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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