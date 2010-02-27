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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Реал
Тенерифе - Реал: обзор матча 27 февраля 2010
Тенерифе
27.02.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 5
Завершен
Реал
46'
Г. Перес Айосе
29'
Г. Игуаин
42'
Г. Игуаин
48'
Кака
80'
К. Роналду (П)
90+2'
Рауль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Реал
+2
ГОЛ! 1:5!
Рауль
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Замена
М. Диарра
️️️️
Х. Алонсо
Замена
М. Алонсо
️️️️
Хуанлу
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Роналду
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
Э. Луна
Замена
Динеи
️️️️
Рики
Замена
Омар
️️️️
Маноло
ГОЛ! 1:3!
Кака
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:2!
Г. Перес Айосе
Пас отдал
Нино
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Э. Гарай
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
С. Арагонесес
Желтая карточка
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЛЗ
5
Маноло
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
20
Рики
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Кака
АП
19
Лассана Диарра
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
6
Сисилиа
5
Маноло
19
Луна
2
Бертран
20
Рики
22
Леон
7
Айосе
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-1-2-1-2
12
Касильяс
24
Гарай
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
23
Гранеро
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
20
Рики
22
Динеи
22
Динеи
20
Рики
17
Хуанлу
23
Алонсо
23
Алонсо
17
Хуанлу
5
Маноло
7
Омар
7
Омар
5
Маноло
3
Алонсо
9
Диарра
9
Диарра
3
Алонсо
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
23
Гранеро
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
Остались в запасе
Тенерифе
Реал
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Тенерифе - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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