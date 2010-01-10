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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Барселона
Тенерифе - Барселона: обзор матча 10 января 2010
Тенерифе
10.01.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
36'
Л. Месси
44'
К. Пуйоль
45+1'
Л. Месси
76'
Л. Месси
86'
Э. Луна (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Барселона
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Хави
ГОЛ в свои ворота! 0:5!
Э. Луна
Пас отдал
Педро
Замена
Анхель
️️️️
Д. Коме
Замена
Г. Милито
️️️️
К. Пуйоль
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Б. Кркич
Замена
Динеи
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
Х. Кулебрас
️️️️
Хуанлу
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Б. Кркич
ГОЛ! 0:2!
К. Пуйоль
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Коме
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Б. Кркич
Желтая карточка
Э. Луна
Желтая карточка
Р. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
17
Хуанлу
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
(К)
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-3-1
13
Арагонесес
16
Бельвис
6
Сисилиа
19
Луна
17
Хуанлу
22
Леон
23
Алонсо
14
Коме
20
Альфаро
7
Айосе
11
Нино
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
4
Маркес
17
Максвелл
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Кркич
12
Анри
7
Айосе
22
Динеи
22
Динеи
7
Айосе
17
Хуанлу
24
Кулебрас
24
Кулебрас
17
Хуанлу
14
Коме
9
Анхель
9
Анхель
14
Коме
6
Хави
19
Чигринский
19
Чигринский
6
Хави
5
Пуйоль
22
Милито
22
Милито
5
Пуйоль
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
Остались в запасе
Тенерифе
Барселона
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Луис Гарсиа
ВР
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Луис Гарсиа
ВР
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тенерифе - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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