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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Тенерифе
Вильярреал - Тенерифе: обзор матча 01 ноября 2009
Вильярреал
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
5 : 0
Завершен
Тенерифе
16'
Х. Льоренте
47'
Р. Пирес
51'
Д. Росси
51'
Х. Льоренте
88'
Кани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Тенерифе
ГОЛ! 5:0!
Кани
Замена
Г. Сайсар
️️️️
Омар
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Р. Пирес
Замена
Д. Фустер
️️️️
Д. Росси
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Динеи
️️️️
А. Нуньес
ГОЛ! 4:0!
Х. Льоренте
ГОЛ! 3:0!
Д. Росси
ГОЛ! 2:0!
Р. Пирес
Желтая карточка
Х. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Омар
ЦП
15
Роман
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Давид Фустер
АП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
5
Маркано
2
Годин
18
Вента
8
Пирес
9
Эгурен
21
Бруно
8
Кани
12
Льоренте
25
Росси
3-3-2-1
13
Арагонесес
18
Нуньес
6
Сисилиа
16
Бельвис
7
Омар
15
Роман
22
Леон
17
Хуанлу
20
Альфаро
11
Нино
8
Пирес
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Пирес
25
Росси
19
Фустер
19
Фустер
25
Росси
12
Льоренте
9
Перейра
9
Перейра
12
Льоренте
18
Нуньес
22
Динеи
22
Динеи
18
Нуньес
7
Омар
11
Сайсар
11
Сайсар
7
Омар
Остались в запасе
Вильярреал
Тенерифе
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Вильярреал - Тенерифе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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