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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Тенерифе
Реал - Тенерифе: обзор матча 26 сентября 2009
Реал
26.09.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Тенерифе
47'
К. Бензема
56'
К. Бензема
79'
Кака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Тенерифе
Замена
Динеи
️️️️
Д. Коме
Замена
М. Диарра
️️️️
К. Роналду
ГОЛ! 3:0!
Кака
Желтая карточка
Э. Луна
Замена
Омар
️️️️
Маноло
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Желтая карточка
Д. Коме
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
Кака
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Гути
️️️️
С. Рамос
Желтая карточка
Нино
Желтая карточка
А. Альфаро
Желтая карточка
Р. Дренте
Желтая карточка
Роман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Рауль
АП
23
Эстебан Гранеро
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Рики
АП
20
Алехандро Альфаро
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Гути
ЦП
10
Кака
АП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
87
Дренте
93
Рамос
39
Альбиоль
3
Пепе
19
Диарра
3
Алонсо
7
Рауль
23
Гранеро
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
13
Арагонесес
2
Бертран
19
Луна
5
Маноло
16
Бельвис
15
Роман
23
Алонсо
20
Альфаро
20
Рики
14
Коме
11
Нино
7
Роналду
9
Диарра
9
Диарра
7
Роналду
93
Рамос
14
Гути
14
Гути
93
Рамос
23
Гранеро
10
Кака
10
Кака
23
Гранеро
14
Коме
22
Динеи
22
Динеи
14
Коме
5
Маноло
7
Омар
7
Омар
5
Маноло
Остались в запасе
Реал
Тенерифе
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Луис Гарсиа
ВР
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Реал - Тенерифе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:55 (прямая)
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