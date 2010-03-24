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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Вильярреал
Тенерифе - Вильярреал: обзор матча 24 марта 2010
Тенерифе
24.03.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
60'
Нино
76'
Х. Кулебрас
45'
Нилмар
88'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Вильярреал
Замена
Д. Коме
️️️️
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 2:2!
Д. Росси
Замена
Роман
️️️️
А. Альфаро
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
М. Мусаккио
️️️️
М. Сенна
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Д. Фустер
ГОЛ! 2:1!
Х. Кулебрас
Замена
Омар
️️️️
Хуанлу
Замена
Кани
️️️️
А. Ибагаса
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
П. Сисилиа
ГОЛ! 1:1!
Нино
ГОЛ! 0:1!
Нилмар
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
Х. Кулебрас
Желтая карточка
М. Сенна
20'
Желтая карточка
А. Ибагаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Давид Фустер
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-1-3-2
13
Арагонесес
24
Кулебрас
6
Сисилиа
5
Маноло
2
Бертран
22
Леон
7
Айосе
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
20
Рики
4-3-1-2
13
Лопес
18
Вента
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
7
Ибагаса
19
Сенна
21
Бруно
19
Фустер
7
Нилмар
25
Росси
20
Альфаро
15
Роман
15
Роман
20
Альфаро
17
Хуанлу
7
Омар
7
Омар
17
Хуанлу
7
Айосе
14
Коме
14
Коме
7
Айосе
19
Сенна
37
Мусаккио
37
Мусаккио
19
Сенна
7
Ибагаса
8
Кани
8
Кани
7
Ибагаса
19
Фустер
12
Льоренте
12
Льоренте
19
Фустер
Остались в запасе
Тенерифе
Вильярреал
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
24
Эктор
ЛЗ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
24
Эктор
ЛЗ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Тенерифе - Вильярреал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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