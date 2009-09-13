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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Осасуна
Тенерифе - Осасуна: обзор матча 13 сентября 2009
Тенерифе
13.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
48'
Нино
63'
Р. Леон
52'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Осасуна
Замена
Динеи
️️️️
Роман
Замена
Омар
️️️️
Д. Коме
Замена
Х. Портильо
️️️️
В. Пандиани
Замена
Рупер
️️️️
Хуанфран
Замена
М. Алонсо
️️️️
Рики
Красная карточка
Д. Некунам
ГОЛ! 2:1!
Р. Леон
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Х. Кальеха
️️️️
М. Шоджаеи
ГОЛ! 1:1!
В. Пандиани
ГОЛ! 1:0!
Нино
Вторая желтая
Н. Монреаль
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Роман
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
18'
Желтая карточка
М. Фланьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Маноло
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
0
Жорже Галан
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
16
Бельвис
5
Маноло
19
Луна
2
Бертран
15
Роман
22
Леон
14
Коме
20
Рики
20
Альфаро
11
Нино
3-2-3-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
4
Фланьо
23
Серхио
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
6
Некунам
10
Пуньяль
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
12
Пандиани
15
Роман
22
Динеи
22
Динеи
15
Роман
20
Рики
23
Алонсо
23
Алонсо
20
Рики
14
Коме
7
Омар
7
Омар
14
Коме
8
Шоджаеи
11
Кальеха
11
Кальеха
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
24
Рупер
24
Рупер
20
Хуанфран
12
Пандиани
9
Портильо
9
Портильо
12
Пандиани
Остались в запасе
Тенерифе
Осасуна
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Тенерифе - Осасуна
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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