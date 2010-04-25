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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Тенерифе
Атлетико - Тенерифе: обзор матча 25 апреля 2010
Атлетико
25.04.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Тенерифе
10'
Э. Сальвио
31'
Э. Сальвио
78'
С. Агуэро
61'
Роман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Тенерифе
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Агуэро
Замена
Анхель
️️️️
А. Альфаро
ГОЛ! 3:1!
С. Агуэро
Замена
Д. Форлан
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Симау
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Роман
Замена
Д. Коме
️️️️
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 2:1!
Роман
Замена
Динеи
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Л. Кабрера
ГОЛ! 2:0!
Э. Сальвио
ГОЛ! 1:0!
Э. Сальвио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
15
Роман
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
10
Диего Форлан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-5-1
43
Де Хеа
3
Лопес
18
Домингес
21
Переа
20
Валера
11
Сальвио
19
Рейес
4
Камачо
5
Тиагу
14
Хурадо
10
Агуэро
4-2-3-1
13
Арагонесес
24
Кулебрас
2
Бертран
6
Сисилиа
24
Эктор
23
Алонсо
15
Роман
17
Хуанлу
20
Альфаро
7
Айосе
11
Нино
14
Хурадо
20
Симау
20
Симау
14
Хурадо
19
Рейес
10
Форлан
10
Форлан
19
Рейес
10
Агуэро
6
Бальде
6
Бальде
10
Агуэро
17
Хуанлу
22
Динеи
22
Динеи
17
Хуанлу
7
Айосе
14
Коме
14
Коме
7
Айосе
20
Альфаро
9
Анхель
9
Анхель
20
Альфаро
Остались в запасе
Атлетико
Тенерифе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Атлетико - Тенерифе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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