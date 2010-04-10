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Тенерифе - Вальядолид
Тенерифе - Вальядолид: обзор матча 10 апреля 2010
Тенерифе
10.04.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Вальядолид
Желтая карточка
Борха
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Альфаро
Желтая карточка
М. Бертран
Желтая карточка
Х. Бараха
Замена
Д. Коме
️️️️
Рики
Замена
Кеко
️️️️
Маркитос
Замена
Динеи
️️️️
Хуанлу
Замена
Ф. Каноббио
️️️️
Манушу
Желтая карточка
Манушу
Замена
Якобо
️️️️
Х. Вильяр
Желтая карточка
Р. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Борха
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
23
Маркитос
АП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Вальядолид
1
Якобо
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Кеко
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-1-3-2
13
Арагонесес
2
Бертран
6
Сисилиа
5
Маноло
24
Кулебрас
22
Леон
7
Айосе
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
20
Рики
3-2-2-1-2
1
Вильяр
4
Нивалдо
5
Серену
8
Бараха
19
Лопес
15
Дель Орно
8
Борха
7
Алеман
23
Маркитос
9
Манушу
19
Коста
17
Хуанлу
22
Динеи
22
Динеи
17
Хуанлу
20
Альфаро
23
Алонсо
23
Алонсо
20
Альфаро
20
Рики
14
Коме
14
Коме
20
Рики
1
Вильяр
1
Якобо
1
Якобо
1
Вильяр
23
Маркитос
20
Кеко
20
Кеко
23
Маркитос
9
Манушу
8
Каноббио
8
Каноббио
9
Манушу
Остались в запасе
Тенерифе
Вальядолид
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
7
Омар
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
7
Омар
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Тенерифе - Вальядолид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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