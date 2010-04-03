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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Тенерифе
Севилья - Тенерифе: обзор матча 03 апреля 2010
Севилья
03.04.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 30 тур
3 : 0
Завершен
Тенерифе
22'
Ф. Кануте
44'
Л. Фабиано
87'
Х. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Тенерифе
Замена
Г. Сайсар
️️️️
Динеи
ГОЛ! 3:0!
Х. Карлос
Замена
Ромарик
️️️️
И. Драгутинович
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
Д. Капель
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Анхель
️️️️
Э. Луна
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Рики
Замена
Х. Карлос
️️️️
М. Станкявичус
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
М. Бертран
Замена
Омар
️️️️
Хуанлу
ГОЛ! 2:0!
Л. Фабиано
Желтая карточка
М. Станкявичус
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
14'
Желтая карточка
Э. Луна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
17
Хуанлу
ПВ
22
Динеи
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Тенерифе
24
Эктор
ЛЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
7
Омар
ЦП
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
3
Адриано
14
Эскюде
3
Драгутинович
3
Наварро
18
Станкявичус
17
Капель
8
Лоло
11
Ренато
9
Фабиано
11
Кануте
4-1-3-2
13
Арагонесес
2
Бертран
5
Маноло
19
Луна
6
Сисилиа
22
Леон
17
Хуанлу
20
Рики
7
Айосе
11
Нино
22
Динеи
18
Станкявичус
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
18
Станкявичус
3
Драгутинович
5
Ромарик
5
Ромарик
3
Драгутинович
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
22
Динеи
11
Сайсар
11
Сайсар
22
Динеи
17
Хуанлу
7
Омар
7
Омар
17
Хуанлу
19
Луна
9
Анхель
9
Анхель
19
Луна
Остались в запасе
Севилья
Тенерифе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
24
Эктор
ЛЗ
15
Роман
ЦП
14
Даниэль Коме
ЛВ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Остались в запасе
24
Эктор
ЛЗ
15
Роман
ЦП
14
Даниэль Коме
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Севилья - Тенерифе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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