Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Спортинг
Тенерифе - Спортинг: обзор матча 06 декабря 2009
Тенерифе
06.12.2009, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
55'
Р. Леон
66'
Нино
4'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Спортинг
Желтая карточка
Кармело
Желтая карточка
Г. Арнолен
Замена
А. Нуньес
️️️️
Эктор
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Омар
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Л. Моран
ГОЛ! 2:1!
Нино
Замена
Анхель
️️️️
Д. Коме
ГОЛ! 1:1!
Р. Леон
Замена
Д. Баррал
️️️️
М. Билич
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Хуанлу
ГОЛ! 0:1!
Д. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
7
Омар
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
6
Кармело
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
2-3-3-1
13
Арагонесес
24
Эктор
6
Сисилиа
23
Алонсо
22
Леон
7
Омар
14
Коме
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
11
Лора
15
Канелья
15
Арнолен
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
8
Мичел
18
Моран
17
Кастро
9
Билич
24
Эктор
18
Нуньес
18
Нуньес
24
Эктор
7
Омар
7
Айосе
7
Айосе
7
Омар
14
Коме
9
Анхель
9
Анхель
14
Коме
18
Моран
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
18
Моран
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
9
Билич
18
Баррал
18
Баррал
9
Билич
Остались в запасе
Тенерифе
Спортинг
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Тенерифе - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
Новости команд
Все
Тенерифе
Спортинг
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+