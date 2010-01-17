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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Тенерифе
Альмерия - Тенерифе: обзор матча 17 января 2010
Альмерия
17.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
61'
Х. Гоитом
2'
Хуанлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Тенерифе
Желтая карточка
Рики
Замена
Э. Солари
️️️️
Х. Гоитом
Замена
Х. Ортис
️️️️
А. Крусат
Замена
Анхель
️️️️
А. Альфаро
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
Корона
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
М. Алонсо
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
Рики
️️️️
Д. Коме
ГОЛ! 1:1!
Х. Гоитом
Желтая карточка
Э. Луна
Желтая карточка
Р. Леон
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
М. Бертран
17'
Желтая карточка
Д. Коме
2'
ГОЛ! 0:1!
Хуанлу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Алекс Куильо
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-2-1
25
Алвес
5
Сисма
15
Чико
88
Мичел
18
Акасиете
7
Крусат
23
Бернандельо
23
Сориано
10
Пьятти
15
Корона
36
Гоитом
3-2-3-1
13
Арагонесес
2
Бертран
19
Луна
6
Сисилиа
23
Алонсо
22
Леон
17
Хуанлу
20
Альфаро
14
Коме
11
Нино
15
Корона
0
Ньето
0
Ньето
15
Корона
7
Крусат
10
Ортис
10
Ортис
7
Крусат
36
Гоитом
35
Солари
35
Солари
36
Гоитом
14
Коме
20
Рики
20
Рики
14
Коме
23
Алонсо
7
Айосе
7
Айосе
23
Алонсо
20
Альфаро
9
Анхель
9
Анхель
20
Альфаро
Остались в запасе
Альмерия
Тенерифе
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
Главный тренер
Уго Санчес
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
15
Роман
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
15
Роман
ЦП
Главный тренер
Уго Санчес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Альмерия - Тенерифе
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
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