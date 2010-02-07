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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Тенерифе
Осасуна - Тенерифе: обзор матча 07 февраля 2010
Осасуна
07.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тенерифе
48'
К. Аранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Тенерифе
Замена
К. Вадоч
️️️️
К. Аранда
Замена
Анхель
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Рупер
Желтая карточка
К. Аранда
Замена
Х. Кальеха
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Омар
️️️️
А. Альфаро
Замена
Динеи
️️️️
Д. Коме
Желтая карточка
Д. Коме
ГОЛ! 1:0!
К. Аранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
24
Рупер
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
0
Дади
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-1-2
1
Рикарду
18
Монреаль
4
Фланьо
23
Серхио
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
6
Некунам
24
Рупер
8
Шоджаеи
12
Пандиани
7
Аранда
4-2-3-1
13
Арагонесес
2
Бертран
5
Маноло
19
Луна
6
Сисилиа
22
Леон
23
Алонсо
17
Хуанлу
20
Альфаро
14
Коме
11
Нино
8
Шоджаеи
11
Кальеха
11
Кальеха
8
Шоджаеи
7
Аранда
32
Вадоч
32
Вадоч
7
Аранда
24
Рупер
10
Пуньяль
10
Пуньяль
24
Рупер
14
Коме
22
Динеи
22
Динеи
14
Коме
20
Альфаро
7
Омар
7
Омар
20
Альфаро
17
Хуанлу
9
Анхель
9
Анхель
17
Хуанлу
Остались в запасе
Осасуна
Тенерифе
0
Дади
ЦФ
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
0
Дади
ЦФ
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Осасуна - Тенерифе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Эль Садар
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