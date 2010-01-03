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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Тенерифе
Расинг - Тенерифе: обзор матча 03 января 2010
Расинг
03.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Тенерифе
72'
Г. Колса
75'
Хиско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Тенерифе
Замена
Роман
️️️️
М. Алонсо
Замена
Динеи
️️️️
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 2:0!
Хиско
ГОЛ! 1:0!
Г. Колса
Желтая карточка
Хуанлу
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Серрано
Замена
М. Арана
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
Р. Леон
Замена
Хиско
️️️️
М. Тчите
Замена
Анхель
️️️️
Д. Коме
Желтая карточка
П. Пинильос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-3-1
1
Колторти
18
Фернандес
3
Торрехон
3
Энрике
14
Пинильос
8
Колса
25
Ласен
11
Серрано
20
Каналес
10
Мунитис
7
Тчите
3-2-3-2
13
Арагонесес
19
Луна
6
Сисилиа
16
Бельвис
23
Алонсо
22
Леон
17
Хуанлу
20
Альфаро
7
Айосе
11
Нино
14
Коме
20
Каналес
17
Арана
17
Арана
20
Каналес
11
Серрано
19
Геихо
19
Геихо
11
Серрано
7
Тчите
9
Хиско
9
Хиско
7
Тчите
7
Айосе
22
Динеи
22
Динеи
7
Айосе
23
Алонсо
15
Роман
15
Роман
23
Алонсо
14
Коме
9
Анхель
9
Анхель
14
Коме
Остались в запасе
Расинг
Тенерифе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
20
Рики
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Остались в запасе
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
20
Рики
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Расинг - Тенерифе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Сардинеро
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