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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Малага
Тенерифе - Малага: обзор матча 07 ноября 2009
Тенерифе
07.11.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Малага
18'
Роман
27'
А. Альфаро
29'
Эдиньо
77'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Малага
Замена
М.
️️️️
Дуда
Замена
Динеи
️️️️
Омар
Желтая карточка
Н. Баха
Замена
️️️️
Эдиньо
Замена
Анхель
️️️️
Р. Леон
ГОЛ! 2:2!
Х. Лопес
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
М. Алонсо
️️️️
Д. Коме
Желтая карточка
А. Альфаро
Желтая карточка
К. Бельвис
Замена
Х. Лопес
️️️️
С. Бенашур
Желтая карточка
М. Степанов
ГОЛ! 2:1!
Эдиньо
ГОЛ! 2:0!
А. Альфаро
Желтая карточка
С. Бенашур
Желтая карточка
Р. Леон
ГОЛ! 1:0!
Роман
18'
13'
Желтая карточка
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
7
Омар
ЦП
15
Роман
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Эдиньо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
14
Набиль Баха
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
35
Хави Лопес
ЦП
8
Лоло
ЦП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
2-3-3-1
13
Арагонесес
16
Бельвис
19
Луна
22
Леон
7
Омар
15
Роман
14
Коме
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Гамес
3
Велигтон
5
Степанов
8
Мтилига
36
Эдиньо
25
Торрес
18
Бенашур
14
Баха
17
Дуда
11
Обинна
7
Омар
22
Динеи
22
Динеи
7
Омар
14
Коме
23
Алонсо
23
Алонсо
14
Коме
22
Леон
9
Анхель
9
Анхель
22
Леон
17
Дуда
0
Ману
0
Ману
17
Дуда
18
Бенашур
35
Хави Лопес
35
Хави Лопес
18
Бенашур
Остались в запасе
Тенерифе
Малага
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Лоло
ЦП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Лоло
ЦП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Тенерифе - Малага
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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