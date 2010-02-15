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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Мальорка
Тенерифе - Мальорка: обзор матча 15 февраля 2010
Тенерифе
15.02.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
14'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Мальорка
Желтая карточка
П. Вебо
Замена
Анхель
️️️️
А. Альфаро
Желтая карточка
Х. Кулебрас
Замена
Ф. Варела
️️️️
А. Адурис
Замена
П. Пеццолано
️️️️
М. Суарес
Замена
Рики
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
П. Сисилиа
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Омар
Замена
П. Вебо
️️️️
Х. Альварес
Желтая карточка
М. Бертран
ГОЛ! 1:0!
Нино
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Омар
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-3-2-1
13
Арагонесес
2
Бертран
19
Луна
6
Сисилиа
24
Кулебрас
7
Омар
23
Алонсо
22
Леон
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
3-2-3-1-1
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
0
Хосеми
21
Айосе
6
Валеро
5
Кастро
19
Марти
5
Альварес
20
Адурис
17
Хуанлу
20
Рики
20
Рики
17
Хуанлу
7
Омар
7
Айосе
7
Айосе
7
Омар
20
Альфаро
9
Анхель
9
Анхель
20
Альфаро
4
Суарес
20
Пеццолано
20
Пеццолано
4
Суарес
20
Адурис
19
Варела
19
Варела
20
Адурис
5
Альварес
9
Вебо
9
Вебо
5
Альварес
Остались в запасе
Тенерифе
Мальорка
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
24
Эктор
ЛЗ
15
Роман
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
24
Эктор
ЛЗ
15
Роман
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Тенерифе - Мальорка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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