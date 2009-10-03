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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Депортиво
Тенерифе - Депортиво: обзор матча 03 октября 2009
Тенерифе
03.10.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво
61'
Д. Колотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Депортиво
ГОЛ! 0:1!
Д. Колотто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
24
Миста
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
16
Бельвис
6
Сисилиа
19
Луна
18
Нуньес
15
Роман
23
Алонсо
14
Коме
20
Рики
20
Альфаро
11
Нино
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
16
Луис
16
Серхио
20
Томас
18
Гуардадо
14
Альварес
11
Лассад
11
Рики
Остались в запасе
Тенерифе
Депортиво
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Омар
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
24
Миста
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Омар
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
24
Миста
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Тенерифе - Депортиво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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