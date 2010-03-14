Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Эспаньол
Тенерифе - Эспаньол: обзор матча 14 марта 2010
Тенерифе
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
20'
Рики
50'
Нино
82'
А. Альфаро
90'
Нино
70'
Х. Верду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Эспаньол
ГОЛ! 4:1!
Нино
Желтая карточка
Л. Гарсия
ГОЛ! 3:1!
А. Альфаро
Замена
М. Алонсо
️️️️
Хуанлу
ГОЛ! 2:1!
Х. Верду
Замена
Д. Коме
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
Б. Саар
️️️️
П. Освальдо
Желтая карточка
Маноло
Желтая карточка
Х. Форлин
ГОЛ! 2:0!
Нино
Замена
Р. Баэна
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
П. Освальдо
Желтая карточка
Н. Пареха
ГОЛ! 1:0!
Рики
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
14
Даниэль Коме
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
15
Роман
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-1-3-2
13
Арагонесес
24
Эктор
6
Сисилиа
5
Маноло
24
Кулебрас
22
Леон
7
Айосе
20
Рики
17
Хуанлу
11
Нино
20
Альфаро
4-1-2-3
13
Камени
2
Чика
18
Форлин
2
Пареха
12
Вила
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
25
Верду
10
Освальдо
0
Маркес
24
Алонсо
17
Хуанлу
23
Алонсо
23
Алонсо
17
Хуанлу
17
Хуанлу
15
Роман
15
Роман
17
Хуанлу
7
Айосе
14
Коме
14
Коме
7
Айосе
24
Алонсо
15
Баэна
15
Баэна
24
Алонсо
10
Освальдо
9
Саар
9
Саар
10
Освальдо
Остались в запасе
Тенерифе
Эспаньол
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
7
Омар
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
7
Омар
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Тенерифе - Эспаньол
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
Новости команд
Все
Тенерифе
Эспаньол
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+