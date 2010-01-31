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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Сарагоса
Тенерифе - Сарагоса: обзор матча 31 января 2010
Тенерифе
31.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 3
Завершен
Сарагоса
48'
Хуанлу
77'
У. Суасо (П)
79'
А. Колунга
83'
А. Лафита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Сарагоса
Замена
Динеи
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
Х. Арисменди
ГОЛ! 1:3!
А. Лафита
Замена
Анхель
️️️️
Р. Леон
ГОЛ! 1:2!
А. Колунга
Желтая карточка
С. Арагонесес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Суасо
Желтая карточка
Э. Луна
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Л. Понцио
Желтая карточка
Роман
Замена
Роман
️️️️
Д. Коме
Желтая карточка
Р. Пулидо
Замена
Габи
️️️️
К. Диого
Замена
А. Колунга
️️️️
Элизеу
ГОЛ! 1:0!
Хуанлу
Желтая карточка
Р. Леон
Желтая карточка
А. Альфаро
Желтая карточка
К. Диого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
26
Умберто Суасо
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
14
Габи
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
6
Сисилиа
5
Маноло
19
Луна
2
Бертран
22
Леон
23
Алонсо
14
Коме
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
3-2-4-1
22
Каррисо
2
Диого
39
Ярошик
15
Контини
0
Пулидо
19
Элизеу
7
Пеннант
23
Понцио
21
Эррера
7
Лафита
26
Суасо
17
Хуанлу
22
Динеи
22
Динеи
17
Хуанлу
14
Коме
15
Роман
15
Роман
14
Коме
22
Леон
9
Анхель
9
Анхель
22
Леон
2
Диого
14
Габи
14
Габи
2
Диого
19
Элизеу
27
Колунга
27
Колунга
19
Элизеу
23
Понцио
14
Арисменди
14
Арисменди
23
Понцио
Остались в запасе
Тенерифе
Сарагоса
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Роберто
ВР
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Тенерифе - Сарагоса
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
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Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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