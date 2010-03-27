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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Тенерифе
Малага - Тенерифе: обзор матча 27 марта 2010
Малага
27.03.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
66'
Апоньо
85'
А. Альфаро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Тенерифе
Желтая карточка
А. Альфаро
Вторая желтая
П. Мтилига
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Альфаро
Замена
Омар
️️️️
Рики
Замена
Динеи
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
Д. Торибио
ГОЛ! 1:0!
Апоньо
Замена
Хуанми
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Р. Леон
Замена
Э. Луна
️️️️
Х. Кулебрас
Замена
Н. Баха
️️️️
С. Бенашур
Замена
Вальдо
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
П. Мтилига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
5
Маноло
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
24
Хуанито
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Омар
ЦП
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
22
Динеи
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
8
Мтилига
18
Гамес
88
Гонсалес
20
Гаспар
8
Фернандо
32
Апоньо
6
Торибио
17
Дуда
18
Бенашур
10
Кайседо
4-1-3-2
13
Арагонесес
24
Кулебрас
5
Маноло
6
Сисилиа
2
Бертран
22
Леон
17
Хуанлу
20
Рики
7
Айосе
11
Нино
20
Альфаро
18
Бенашур
14
Баха
14
Баха
18
Бенашур
8
Фернандо
23
Вальдо
23
Вальдо
8
Фернандо
10
Кайседо
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Кайседо
17
Хуанлу
22
Динеи
22
Динеи
17
Хуанлу
24
Кулебрас
19
Луна
19
Луна
24
Кулебрас
20
Рики
7
Омар
7
Омар
20
Рики
Остались в запасе
Малага
Тенерифе
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
24
Хуанито
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
1
Луис Гарсиа
ВР
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
14
Даниэль Коме
ЛВ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
24
Хуанито
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
14
Даниэль Коме
ЛВ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Малага - Тенерифе
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
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