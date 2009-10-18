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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Тенерифе
Эспаньол - Тенерифе: обзор матча 18 октября 2009
Эспаньол
18.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Тенерифе
11'
И. Алонсо
60'
И. Алонсо
15'
А. Альфаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Тенерифе
Замена
Анхель
️️️️
Д. Коме
Замена
Б. Саар
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
Д. Коме
Замена
Динеи
️️️️
Х. Кулебрас
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Г. Сайсар
️️️️
Хуанлу
ГОЛ! 2:1!
И. Алонсо
Замена
Ф. Маркес
️️️️
Коро
Желтая карточка
И. Алонсо
Желтая карточка
П. Сисилиа
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
Э. Луна
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Альфаро
ГОЛ! 1:0!
И. Алонсо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Коро
АП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-3-2
13
Камени
3
Гарсиа
14
Ронкалья
2
Пареха
20
Пильюд
16
Уртадо
10
Коро
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
7
Кальехон
4-1-3-2
13
Арагонесес
24
Кулебрас
19
Луна
6
Сисилиа
16
Бельвис
23
Алонсо
17
Хуанлу
20
Рики
14
Коме
11
Нино
20
Альфаро
7
Кальехон
15
Баэна
15
Баэна
7
Кальехон
24
Алонсо
9
Саар
9
Саар
24
Алонсо
10
Коро
0
Маркес
0
Маркес
10
Коро
17
Хуанлу
11
Сайсар
11
Сайсар
17
Хуанлу
24
Кулебрас
22
Динеи
22
Динеи
24
Кулебрас
14
Коме
9
Анхель
9
Анхель
14
Коме
Остались в запасе
Эспаньол
Тенерифе
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
Остались в запасе
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эспаньол - Тенерифе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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