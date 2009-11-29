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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Тенерифе
Вальядолид - Тенерифе: обзор матча 29 ноября 2009
Вальядолид
29.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 3
Завершен
Тенерифе
28'
Д. Коста
35'
Ф. Каноббио (П)
50'
Д. Коста
63'
Нино
71'
Анхель
85'
Э. Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Тенерифе
Вторая желтая
Э. Луна
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Манушу
Желтая карточка
Э. Луна
ГОЛ! 3:3!
Э. Луна
Замена
Динеи
️️️️
К. Бельвис
Замена
Маркитос
️️️️
Ф. Каноббио
Замена
Э. Фонт
️️️️
Н. Алеман
ГОЛ! 3:2!
Анхель
Желтая карточка
А. Маркос
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Омар
ГОЛ! 3:1!
Нино
Замена
Анхель
️️️️
Хуанлу
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Желтая карточка
К. Бельвис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Каноббио
Желтая карточка
Манушу
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
19'
Желтая карточка
Р. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
7
Омар
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вальядолид
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-1-2
1
Вильяр
3
Маркос
8
Бараха
17
Прието
19
Барраган
7
Алеман
18
Рубио
8
Борха
8
Каноббио
9
Манушу
19
Коста
3-3-2-1
13
Арагонесес
19
Луна
6
Сисилиа
16
Бельвис
22
Леон
7
Омар
23
Алонсо
17
Хуанлу
20
Альфаро
11
Нино
9
Манушу
6
Медуньянин
6
Медуньянин
9
Манушу
7
Алеман
14
Фонт
14
Фонт
7
Алеман
8
Каноббио
23
Маркитос
23
Маркитос
8
Каноббио
16
Бельвис
22
Динеи
22
Динеи
16
Бельвис
7
Омар
7
Айосе
7
Айосе
7
Омар
17
Хуанлу
9
Анхель
9
Анхель
17
Хуанлу
Остались в запасе
Вальядолид
Тенерифе
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
20
Рики
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
20
Рики
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Вальядолид - Тенерифе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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