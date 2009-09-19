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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Тенерифе
Мальорка - Тенерифе: обзор матча 19 сентября 2009
Мальорка
19.09.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Тенерифе
17'
М. Суарес
51'
А. Адурис
59'
Х. Альварес
88'
П. Вебо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Тенерифе
ГОЛ с пенальти! 4:0!
П. Вебо
Красная карточка
М. Бертран
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Туни
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
Вторая желтая
Э. Луна
Замена
Анхель
️️️️
Д. Коме
Желтая карточка
Динеи
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
К. Бельвис
ГОЛ! 3:0!
Х. Альварес
Замена
П. Пеццолано
️️️️
В. Касадесус
Замена
Динеи
️️️️
Роман
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Э. Луна
17'
Желтая карточка
С. Арагонесес
ГОЛ! 1:0!
М. Суарес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
0
Туни
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Ават
4
Суарес
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
0
Хосеми
6
Валеро
0
Туни
5
Альварес
11
Касадесус
20
Адурис
4-2-3-1
13
Арагонесес
2
Бертран
19
Луна
5
Маноло
16
Бельвис
15
Роман
22
Леон
20
Рики
20
Альфаро
14
Коме
11
Нино
11
Касадесус
20
Пеццолано
20
Пеццолано
11
Касадесус
0
Туни
19
Марти
19
Марти
0
Туни
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
15
Роман
22
Динеи
22
Динеи
15
Роман
16
Бельвис
7
Айосе
7
Айосе
16
Бельвис
14
Коме
9
Анхель
9
Анхель
14
Коме
Остались в запасе
Мальорка
Тенерифе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Мальорка - Тенерифе
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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