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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Хетафе
Тенерифе - Хетафе: обзор матча 18 апреля 2010
Тенерифе
18.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 2
Завершен
Хетафе
30'
Нино
69'
Нино
76'
Нино
11'
П. Леон
75'
Ф. Каскеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Хетафе
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
Маноло
️️️️
Роман
Замена
Д. Коме
️️️️
А. Альфаро
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Ману
ГОЛ! 3:2!
Нино
ГОЛ! 2:2!
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Д. Парехо
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
Нино
Замена
Динеи
️️️️
Хуанлу
Замена
М. Торрес
️️️️
Д. Беленгуэр
Желтая карточка
П. Леон
ГОЛ! 1:1!
Нино
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
А. Альфаро
Желтая карточка
Мане
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
24
Эктор
24
Кулебрас
6
Сисилиа
2
Бертран
15
Роман
23
Алонсо
7
Айосе
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-3-2-1
13
Кодина
21
Кортес
4
Беленгуэр
3
Марио
2
Мане
8
Гонсалес
17
Селестини
22
Каскеро
14
Леон
7
Ману
20
Мику
17
Хуанлу
22
Динеи
22
Динеи
17
Хуанлу
15
Роман
5
Маноло
5
Маноло
15
Роман
20
Альфаро
14
Коме
14
Коме
20
Альфаро
4
Беленгуэр
23
Торрес
23
Торрес
4
Беленгуэр
7
Ману
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Ману
8
Гонсалес
10
Парехо
10
Парехо
8
Гонсалес
Остались в запасе
Тенерифе
Хетафе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Рикардо Леон
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
19
Оскар Устари
ВР
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Рикардо Леон
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Тенерифе - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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