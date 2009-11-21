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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Севилья
Тенерифе - Севилья: обзор матча 21 ноября 2009
Тенерифе
21.11.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
75'
Нино
32'
Д. Перотти
48'
Ренато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Севилья
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
П. Сисилиа
Замена
Динеи
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
Маноло
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
ГОЛ! 1:2!
Нино
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
К. Бельвис
Замена
Лоло
️️️️
М. Валиенте
Замена
Ромарик
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Анхель
️️️️
Роман
Желтая карточка
К. Бельвис
ГОЛ! 0:2!
Ренато
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
Л. Фабиано
ГОЛ! 0:1!
Д. Перотти
Желтая карточка
М. Алонсо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Маноло
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
7
Омар
ЦП
15
Роман
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-4-1-1
13
Арагонесес
16
Бельвис
6
Сисилиа
19
Луна
5
Маноло
7
Омар
22
Леон
23
Алонсо
15
Роман
17
Хуанлу
11
Нино
3-2-2-3
13
Варас
16
Навас
4
Валиенте
5
Скиллачи
25
Конко
3
Наварро
16
Зокора
11
Ренато
8
Перотти
11
Кануте
9
Фабиано
17
Хуанлу
22
Динеи
22
Динеи
17
Хуанлу
16
Бельвис
7
Айосе
7
Айосе
16
Бельвис
15
Роман
9
Анхель
9
Анхель
15
Роман
11
Кануте
5
Ромарик
5
Ромарик
11
Кануте
4
Валиенте
8
Лоло
8
Лоло
4
Валиенте
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
Остались в запасе
Тенерифе
Севилья
1
Луис Гарсиа
ВР
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
20
Рики
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
13
Даниэль Хименес
ВР
17
Диего Капель
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
20
Рики
АП
Остались в запасе
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
13
Даниэль Хименес
ВР
17
Диего Капель
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Тенерифе - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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