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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Тенерифе
Валенсия - Тенерифе: обзор матча 16 мая 2010
Валенсия
16.05.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Тенерифе
90'
Алексис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Тенерифе
Замена
Э. Банега
️️️️
Р. Бараха
ГОЛ! 1:0!
Алексис
Замена
Анхель
️️️️
А. Альфаро
Замена
К. Марчена
️️️️
М. Фернандеш
Замена
Динеи
️️️️
Р. Леон
Замена
Ж. Матье
️️️️
Ж. Альба
Желтая карточка
Н. Жигич
Замена
Омар
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
Хуанлу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
10
Алехандро Домингес
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
15
Роман
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Альба
4
Алексис
23
Мадуро
23
Мигел
10
Домингес
0
Бараха
99
Фернандеш
14
Висенте
19
Эрнандес
19
Жигич
4-3-2-1
13
Арагонесес
24
Кулебрас
6
Сисилиа
19
Луна
24
Эктор
22
Леон
23
Алонсо
15
Роман
17
Хуанлу
20
Альфаро
11
Нино
18
Альба
22
Матье
22
Матье
18
Альба
99
Фернандеш
24
Марчена
24
Марчена
99
Фернандеш
0
Бараха
11
Банега
11
Банега
0
Бараха
22
Леон
22
Динеи
22
Динеи
22
Леон
17
Хуанлу
7
Омар
7
Омар
17
Хуанлу
20
Альфаро
9
Анхель
9
Анхель
20
Альфаро
Остались в запасе
Валенсия
Тенерифе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
20
Рики
АП
14
Даниэль Коме
ЛВ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
20
Рики
АП
14
Даниэль Коме
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Валенсия - Тенерифе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
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0 : 1
01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
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Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
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Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:10 (в записи)
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