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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Альмерия
Тенерифе - Альмерия: обзор матча 08 мая 2010
Тенерифе
08.05.2010, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 2
Завершен
Альмерия
15'
М. Бертран
90'
Нино
18'
П. Пьятти
80'
А. Крусат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Альмерия
Замена
Л. Борцани
️️️️
Корона
Замена
Омар
️️️️
А. Альфаро
ГОЛ! 2:2!
Нино
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Ф. Варгас
️️️️
А. Крусат
Замена
Анхель
️️️️
Х. Кулебрас
ГОЛ! 1:2!
А. Крусат
Замена
Динеи
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
Корона
Желтая карточка
М. Бертран
Желтая карточка
А. Крусат
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
20'
18'
ГОЛ! 1:1!
П. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
М. Бертран
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Алекс Куильо
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
24
Эктор
2
Бертран
6
Сисилиа
24
Кулебрас
15
Роман
22
Леон
7
Айосе
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-4-2
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
15
Чико
5
Сисма
19
М'Бами
23
Бернандельо
23
Сориано
7
Крусат
15
Корона
10
Пьятти
17
Хуанлу
22
Динеи
22
Динеи
17
Хуанлу
20
Альфаро
7
Омар
7
Омар
20
Альфаро
24
Кулебрас
9
Анхель
9
Анхель
24
Кулебрас
15
Корона
0
Борцани
0
Борцани
15
Корона
7
Крусат
21
Варгас
21
Варгас
7
Крусат
23
Сориано
18
Родригес
18
Родригес
23
Сориано
Остались в запасе
Тенерифе
Альмерия
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Рики
АП
Главный тренер
Рауль Агне
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Рики
АП
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Тенерифе - Альмерия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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