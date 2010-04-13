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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Тенерифе
Спортинг - Тенерифе: обзор матча 13 апреля 2010
Спортинг
13.04.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 2
Завершен
Тенерифе
70'
Роман
87'
А. Альфаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Тенерифе
Замена
Д. Коме
️️️️
А. Альфаро
ГОЛ! 0:2!
А. Альфаро
Замена
Рики
️️️️
Роман
Замена
Маноло
️️️️
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Кармело
️️️️
Херард
Желтая карточка
Р. Канелья
ГОЛ! 0:1!
Роман
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
К. Матео
️️️️
Л. Моран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Спортинг
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
15
Канелья
11
Лора
0
Херард
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
4
Камачо
17
Кастро
18
Моран
18
Баррал
4-2-3-1
13
Арагонесес
24
Кулебрас
2
Бертран
6
Сисилиа
24
Эктор
15
Роман
23
Алонсо
17
Хуанлу
20
Альфаро
7
Айосе
11
Нино
18
Моран
8
Матео
8
Матео
18
Моран
0
Херард
6
Кармело
6
Кармело
0
Херард
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
7
Айосе
5
Маноло
5
Маноло
7
Айосе
15
Роман
20
Рики
20
Рики
15
Роман
20
Альфаро
14
Коме
14
Коме
20
Альфаро
Остались в запасе
Спортинг
Тенерифе
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
22
Рикардо Леон
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
22
Рикардо Леон
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Спортинг - Тенерифе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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Спортинг
1 : 2
08.11.2026
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Молинон
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