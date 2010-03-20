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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Тенерифе
Херес - Тенерифе: обзор матча 20 марта 2010
Херес
20.03.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Тенерифе
6'
М. Бермехо
15'
А. Айтами
49'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Тенерифе
Вторая желтая
Х. Редондо
Замена
Омар
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
Маноло
Замена
Д. Коме
️️️️
П. Сисилиа
Желтая карточка
Хуанлу
Замена
Э. Викейра
️️️️
Мичел
Замена
Динеи
️️️️
Рики
Желтая карточка
Х. Кулебрас
ГОЛ! 2:1!
Нино
Пенальти не реализован!
Нино
Желтая карточка
Х. Редондо
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
М. Бертран
Замена
В. Морено
️️️️
С. Кейта
ГОЛ! 2:0!
А. Айтами
15'
Замена
Х. Мануэль Касадо
️️️️
Х. Мендоса
ГОЛ! 1:0!
М. Бермехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Карлос Кальво
ПВ
17
Мичел
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
5
Маноло
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
21
Матиас Алустица
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Омар
ЦП
15
Роман
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-2-2
1
Чема
3
Мендоса
16
Айтами
5
Жиода
2
Редондо
4
Санчес
21
Кейта
14
Орельяна
10
Кальво
9
Бермехо
17
Мичел
4-1-3-2
13
Арагонесес
2
Бертран
5
Маноло
6
Сисилиа
24
Кулебрас
22
Леон
17
Хуанлу
20
Альфаро
7
Айосе
11
Нино
20
Рики
3
Мендоса
20
Касадо
20
Касадо
3
Мендоса
21
Кейта
6
Морено
6
Морено
21
Кейта
17
Мичел
10
Викейра
10
Викейра
17
Мичел
20
Рики
22
Динеи
22
Динеи
20
Рики
17
Хуанлу
7
Омар
7
Омар
17
Хуанлу
6
Сисилиа
14
Коме
14
Коме
6
Сисилиа
Остались в запасе
Херес
Тенерифе
21
Матиас Алустица
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
10
Ренан
ВР
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
15
Роман
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
21
Матиас Алустица
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
10
Ренан
ВР
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
24
Эктор
ЛЗ
15
Роман
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Херес - Тенерифе
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Стадион:
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