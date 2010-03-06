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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Тенерифе
Депортиво - Тенерифе: обзор матча 06 марта 2010
Депортиво
06.03.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 1
Завершен
Тенерифе
33'
Х. Родригес
55'
А. Гуардадо
67'
Д. Колотто
17'
Хуанлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Тенерифе
Замена
Н. Лассад
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Омар
️️️️
А. Альфаро
Замена
Анхель
️️️️
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 3:1!
Д. Колотто
Замена
Х. Домингес
️️️️
П. Альварес
Замена
Д. Коме
️️️️
Эктор
ГОЛ! 2:1!
А. Гуардадо
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Р. Бодипо
ГОЛ! 1:1!
Х. Родригес
Желтая карточка
А. Альфаро
17'
ГОЛ! 0:1!
Хуанлу
Желтая карточка
Х. Родригес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
5
Маноло
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Омар
ЦП
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-1-2
1
Арансубиа
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
19
Пабло
18
Гуардадо
22
Родригес
20
Томас
14
Альварес
20
Адриан
23
Бодипо
4-1-3-2
13
Арагонесес
24
Кулебрас
5
Маноло
6
Сисилиа
24
Эктор
22
Леон
17
Хуанлу
20
Рики
7
Айосе
11
Нино
20
Альфаро
14
Альварес
28
Домингес
28
Домингес
14
Альварес
23
Бодипо
21
Валерон
21
Валерон
23
Бодипо
18
Гуардадо
11
Лассад
11
Лассад
18
Гуардадо
20
Альфаро
7
Омар
7
Омар
20
Альфаро
24
Эктор
14
Коме
14
Коме
24
Эктор
7
Айосе
9
Анхель
9
Анхель
7
Айосе
Остались в запасе
Депортиво
Тенерифе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
9
Иван Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Депортиво - Тенерифе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
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