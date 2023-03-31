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Вагнер Лав
Новости
Вагнер Лав - новости
Завершил карьеру
11 июня 1984 (42)
#19 | Нападающий
171 см | 72 кг
Бразилия
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Публикации
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
28 августа
1
Фото
ЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
28 августа
8
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
20 августа
2
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
17 августа
5
Радимов назвал сильнейшего легионера в истории РПЛ
9 июля
2
Вагнер Лав ответил на предложение возглавить ЦСКА
6 мая
2
Дзагоев объяснил уникальность Вагнера Лава
21 апреля
1
Агент Вагнера Лава сказал, готов ли форвард возобновить карьеру ради ЦСКА
3 апреля
2
Игрок ЦСКА переспал со стюардессой прямо в самолете
31 марта
23
Топ-3 лучших легионеров в истории РПЛ по версии Шалимова
30 марта
1
Василий Березуцкий двумя словами описал карьеру Вагнера Лава
30 марта
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
30 марта
6
Вагнер Лав высказался о завершении карьеры
29 марта
1
Моссаковский рассказал несколько запоминающихся историй про Вагнера в ЦСКА
29 марта
1
Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере
29 марта
10
В ЦСКА рассказали, как проводят Вагнера из футбола
28 марта
Акинфеев обратился к Вагнеру, завершающему карьеру
28 марта
Видео
Обращение Гинера к Вагнеру Лаву
28 марта
Видео
ЦСКА попрощался с Вагнером трогательным роликом
28 марта
2
Экс-игрок ЦСКА не признал Вагнера Лава легендой клуба
27 марта
1
Ловчев необычно охарактеризовал Вагнера Лава
27 марта
5
Вердикт Мостового, кто сильнее – Вагнер Лав или Халк
26 марта
3
Канчельскис определил лучшего легионера в истории РПЛ
26 марта
9
Бубнов ответил, кто сильнее – Вагнер Лав или Кордоба: «Для меня однозначно»
26 марта
3
Стала известна позиция Вагнера Лава по получению российского гражданства
25 марта
4
Тошич двумя словами описал карьеру Вагнера Лава
25 марта
Андронов определил лучшего игрока в истории РПЛ
25 марта
Вагнер Лав может вернуться в Россию
25 марта
Булыкин отреагировал на завершение карьеры Вагнера Лава
25 марта
Реакция Семина на завершение карьеры Вагнера Лава
24 марта
1
1
2
3
4
5
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