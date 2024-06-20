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Вагнер Лав
Статистика
Вагнер Лав - статистика
Завершил карьеру
11 июня 1984 (42)
#19 | Нападающий
171 см | 72 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2024
Дания. Суперлига 2021/2022
Казахстан. Премьер-лига 2021
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Россия. Кубок 2007/2008
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Суперкубок России 2007
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Россия. Премьер-лига 2005
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Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Гойяненсе
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.06.2024
Крисиума
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
1 : 2
16.06.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 2
12.06.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 0
06.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
0 : 2
01.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
42'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
12.05.2024
Крузейро
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Был в запасе
90'
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