Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 16 июня 2024
Флуминенсе
16.06.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
41'
Гансо
71'
Л. Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Гуга
90'
+3
Желтая карточка
Марлон
90'
+3
Замена
Р. Аугусто
️️️️
С. Хавьер
78'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Александер
78'
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фернандо
Желтая карточка
Гансо
70'
Желтая карточка
С. Хавьер
67'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
59'
Замена
Маноэл
️️️️
Ф. Мело
56'
ГОЛ! 1:0!
Гансо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
30
Фелипе Мело
(К)
ОП
5
Александер
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
21
Лукас Кал
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
7
Шейлон
АП
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Кауа Элиас
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
70
Рони
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Фабио
12
Марсело
4
Марлон
2
Хавьер
30
Мело
5
Александер
10
Гансо
45
Лима
11
Маркиньос
14
Кано
20
Кено
2-2-2-1
1
Роналдо
2
Магиньо
14
5
Рхалдней
21
Кал
19
Фернандо
44
Баральяс
7
Шейлон
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
30
Мело
26
Маноэл
26
Маноэл
30
Мело
2
Хавьер
7
Аугусто
7
Аугусто
2
Хавьер
5
Александер
9
Кеннеди
9
Кеннеди
5
Александер
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
27
Felipe Alves
ВР
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
70
Рони
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
70
Рони
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
4
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
561
436
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.86
2.07
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+