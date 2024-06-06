Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 06 июня 2024
Жувентуде
06.06.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
38'
Л. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
90'
+3
Замена
P. Henrique
️️️️
Г. Баральяс
Вторая желтая
Ж. Лукас
90'
Желтая карточка
Ж. Лукас
90'
74'
Замена
Даниэл
️️️️
Рхалдней
64'
Желтая карточка
Магиньо
ГОЛ! 1:0!
Л. Барбоза
38'
Желтая карточка
Жадсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
7
Marcelinho
ЦФ
10
NenÃª
(К)
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Зе Маркос
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
21
Лукас Кал
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
7
Шейлон
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Жилберто
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
70
Рони
ЦП
94
Даниэл
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
1-1-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
10
3
Боса
3
Зе Маркос
28
7
1-2-1-1-1
1
Роналдо
2
Магиньо
5
Рхалдней
21
Кал
44
Баральяс
7
Шейлон
19
Вагнер Лав
44
Баральяс
14
14
44
Баральяс
5
Рхалдней
94
Даниэл
94
Даниэл
5
Рхалдней
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Гойяненсе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Жилберто
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
22
Педро Ранхел
ВР
70
Рони
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Жилберто
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
70
Рони
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
343
484
Сейвы
5
1
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.38
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
Все
Жувентуде
Атлетико Гойяненсе
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+