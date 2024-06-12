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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс: обзор матча 12 июня 2024
Атлетико Гойяненсе
12.06.2024, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Коринтианс
66'
Кака (АГ)
90+2'
Шейлон (П)
15'
Ю. Алберто
62'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Коринтианс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Шейлон
90'
+2
81'
Желтая карточка
К. Мигел
76'
Замена
Ф. Вера
️️️️
Ю. Алберто
Замена
B. Tubarão
️️️️
Магиньо
71'
Замена
Даниэл
️️️️
Рхалдней
71'
70'
Замена
Гиоване
️️️️
Уэсли
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Кака
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Алберто
55'
Замена
Каэтано
️️️️
И. Коронадо
34'
Вторая желтая
Г. Энрике
25'
Желтая карточка
Г. Энрике
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
Кака
Желтая карточка
Г. Баральяс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
2
Магиньо
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
5
Рхалдней
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
46
Уго Фариас
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
(К)
ОП
77
Игор Коронадо
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
94
Даниэл
ЦП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
1-2-2-1
1
Роналдо
2
Магиньо
21
Кал
5
Рхалдней
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
4-1-1-2
1
Мигел
2
Матеузиньо
25
Кака
13
Энрике
46
Фариас
14
Раниэле
77
Коронадо
9
Алберто
20
Уэсли
5
Рхалдней
94
Даниэл
94
Даниэл
5
Рхалдней
2
Магиньо
20
20
2
Магиньо
77
Коронадо
16
Каэтано
16
Каэтано
77
Коронадо
9
Алберто
15
Вера
15
Вера
9
Алберто
20
Уэсли
23
Гиоване
23
Гиоване
20
Уэсли
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Коринтианс
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Коринтианс
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
502
190
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
64
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
3.05
0.38
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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