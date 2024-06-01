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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Атлетико Гойяненсе
Витория - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 01 июня 2024
Витория
01.06.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
42'
В. Лав
69'
Г. Баральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Атлетико Гойяненсе
75'
Замена
Рони
️️️️
Л. Кал
69'
ГОЛ! 0:2!
Г. Баральяс
Замена
Рейналдо
️️️️
Б. Увини
64'
Замена
К. Винисиус
️️️️
В. Оливейра
60'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Д. Жуниор
46'
46'
Замена
Даниэл
️️️️
Шейлон
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Алеррандро
40'
Красная карточка
П. Калмон
39'
24'
Желтая карточка
Шейлон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
2
Магиньо
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
5
Рхалдней
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
7
Шейлон
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
33
Луан
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
11
Osvaldo
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
94
Даниэл
ЦП
70
Рони
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
2-1-4
14
Калмон
25
Увини
10
Жуниор
3
Леонардо
39
Жандерсон
29
Оливейра
9
Алеррандро
1-2-1-1-1
1
Роналдо
2
Магиньо
21
Кал
5
Рхалдней
44
Баральяс
7
Шейлон
19
Вагнер Лав
9
Алеррандро
16
Эстевес
16
Эстевес
9
Алеррандро
25
Увини
40
Рейналдо
40
Рейналдо
25
Увини
29
Оливейра
34
Винисиус
34
Винисиус
29
Оливейра
10
Жуниор
77
Кастильо
77
Кастильо
10
Жуниор
7
Шейлон
94
Даниэл
94
Даниэл
7
Шейлон
21
Кал
70
Рони
70
Рони
21
Кал
Остались в запасе
Витория
Атлетико Гойяненсе
33
Луан
ОП
11
Osvaldo
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
33
Луан
ОП
11
Osvaldo
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Витория - Атлетико Гойяненсе
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
304
604
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.15
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Kleber Ariel Goncalves da Silva, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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