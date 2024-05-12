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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Крузейро
Атлетико Гойяненсе - Крузейро: обзор матча 12 мая 2024
Атлетико Гойяненсе
12.05.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Крузейро
81'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Крузейро
90'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
М. Перейра
90'
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Силва
Замена
В. Лав
️️️️
Л. Кал
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Пас отдал
Ж. Марсело
79'
Замена
Г. Верон
️️️️
А. Гомес
Замена
Даниэл
️️️️
Шейлон
72'
67'
Замена
R. Elias
️️️️
Р. Силва
66'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Л. Фернандо
63'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Г. Баррос
63'
56'
Желтая карточка
Вилльям
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
21
Лукас Кал
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
94
Даниэл
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Крузейро
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
17
Рамиро
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
1-2-2-1
1
Роналдо
21
Кал
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
18
Баррос
20
4-1-1-3-1
98
Пайшао
12
Вилльям
43
Марсело
27
Зе Ивалдо
23
Марлон
16
Силва
29
Ромеро
22
Барреаль
10
Перейра
11
Гомес
8
Силва
7
Шейлон
94
Даниэл
94
Даниэл
7
Шейлон
18
Баррос
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Баррос
21
Кал
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
21
Кал
16
Силва
17
Рамиро
17
Рамиро
16
Силва
10
Перейра
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
10
Перейра
11
Гомес
27
Верон
27
Верон
11
Гомес
8
Силва
9
9
8
Силва
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Крузейро
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Крузейро
1
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
371
442
Сейвы
3
5
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.51
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Новости команд
Все
Атлетико Гойяненсе
Крузейро
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