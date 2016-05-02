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Виталий Селецкий
Статистика
Виталий Селецкий - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1988 (38)
#14 | Полузащитник
166 см | 62 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байкал
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
1' - 13'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
1' - 90'
60'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3 : 1
17.04.2016
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0 : 6
11.04.2016
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4 : 1
07.04.2016
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Байкал
0 : 3
03.04.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
27.03.2016
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Байкал
0 : 1
20.03.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3 : 1
16.03.2016
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
4 : 0
12.03.2016
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3 : 1
29.11.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Байкал
0 : 2
25.11.2015
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
2 : 0
21.11.2015
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Байкал
1 : 2
15.11.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0 : 2
08.11.2015
Тосно
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Байкал
2 : 1
01.11.2015
Зенит-2
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0 : 2
25.10.2015
Байкал
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
3 : 2
19.10.2015
Байкал
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Байкал
1 : 2
15.10.2015
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
0 : 1
11.10.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1 : 0
04.10.2015
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 0
28.09.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1 : 0
20.09.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сокол
3 : 0
14.09.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2 : 3
07.09.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3 : 2
10.08.2015
Волгарь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
1 : 0
03.08.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Байкал
0 : 3
27.07.2015
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1 : 0
16.07.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2 : 1
11.07.2015
Байкал
Был в запасе
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