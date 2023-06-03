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Седрик Авинел
Статистика
Седрик Авинел - статистика
Завершил карьеру
11 сентября 1986 (40)
#21 | Защитник
187 см | 84 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аяччо
24
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Аяччо
1 : 0
03.06.2023
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
3 : 0
27.05.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Аяччо
0 : 5
21.05.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
5 : 0
13.05.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Аяччо
0 : 0
07.05.2023
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
3 : 0
29.04.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
85' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
16.04.2023
Аяччо
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 30 тур
Аяччо
0 : 3
09.04.2023
Осер
46' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
2 : 1
02.04.2023
Аяччо
81' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Аяччо
0 : 2
19.03.2023
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Аяччо
0 : 1
12.03.2023
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
1 : 0
05.03.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Аяччо
2 : 1
26.02.2023
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
3 : 0
19.02.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 0
10.02.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Аяччо
0 : 2
05.02.2023
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
1 : 2
01.02.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Аяччо
0 : 2
29.01.2023
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
7 : 1
15.01.2023
Аяччо
46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Аяччо
0 : 1
11.01.2023
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 0
01.01.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
1 : 0
30.10.2022
Аяччо
1' - 62'
62'
Франция. Лига 1, 12 тур
Аяччо
0 : 3
21.10.2022
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
1 : 1
16.10.2022
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1 : 2
08.10.2022
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Аяччо
1 : 3
02.10.2022
Клермон
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 1
18.09.2022
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Аяччо
0 : 1
11.09.2022
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Аяччо
0 : 1
04.09.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
2 : 0
31.08.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Аяччо
1 : 3
26.08.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 1
21.08.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Аяччо
0 : 0
14.08.2022
Ланс
85' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 1
05.08.2022
Аяччо
1' - 90'
20'
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