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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Аяччо
Лион - Аяччо: обзор матча 05 августа 2022
Лион
05.08.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аяччо
12'
Тете
21'
А. Ляказетт (П)
31'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Аяччо
89'
Замена
М. Кутадье
️️️️
В. Марчетти
89'
Замена
К. Лячи
️️️️
Т. Мангани
Замена
Р. Шерки
️️️️
Тете
89'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Пакета
75'
Замена
Б. Барколя
️️️️
К. Токо Экамби
75'
45'
+3
Вторая желтая
Р. Амума
34'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
33'
Желтая карточка
Р. Амума
Желтая карточка
А. Ляказетт
33'
31'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Мангани
Замена
Р. Риу
️️️️
У. Ауа
30'
Красная карточка
А. Лопеш
27'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ляказетт
21'
20'
Желтая карточка
С. Авинел
ГОЛ! 1:0!
Тете
Пас отдал
А. Ляказетт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
11
Лукас Пакета
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Йоанн Лепенан
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ПЗ
7
Рияд Нури
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Сирил Баяла
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Аяччо
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
6
Матье Кутадье
ЦФ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лопеш
3
Тальяфико
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
10
Ауа
8
Лепенан
11
Пакета
11
Тете
91
Ляказетт
9
Экамби
4-2-2-2
1
Лерой
2
Альфонс
21
Гонсалес
21
Авинел
5
Диалло
4
Марчетти
6
Мангани
11
Баяла
7
Нури
17
Амума
9
Эль-Идрисси
10
Ауа
1
Риу
1
Риу
10
Ауа
11
Пакета
8
Толиссо
8
Толиссо
11
Пакета
11
Тете
10
Шерки
10
Шерки
11
Тете
9
Экамби
29
Барколя
29
Барколя
9
Экамби
6
Мангани
20
Лячи
20
Лячи
6
Мангани
4
Марчетти
6
Кутадье
6
Кутадье
4
Марчетти
Остались в запасе
Лион
Аяччо
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ЦФ
Остались в запасе
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Лион - Аяччо
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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