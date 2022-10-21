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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - ПСЖ
Аяччо - ПСЖ: обзор матча 21 октября 2022
Аяччо
21.10.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
24'
К. Мбаппе
78'
Л. Месси
82'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - ПСЖ
Замена
Т. Мангани
️️️️
Ю. Белаили
83'
83'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Маркиньос
83'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Мбаппе
82'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
78'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
Замена
И. Диалло
️️️️
Ю. Коне
74'
Замена
️️️️
М. Эль-Идрисси
74'
71'
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Солер
62'
Замена
Витинья
️️️️
Р. Саншеш
Замена
Р. Нури
️️️️
С. Баяла
57'
Замена
Р. Амума
️️️️
Б. Муссити-Око
57'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
22'
Желтая карточка
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-1-1-1-3
1
Лерой
21
Гонсалес
21
Авинел
99
Коне
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Кутадье
11
Белаили
14
Муссити-Око
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
4-4-1-1
1
Доннарумма
20
Мукиэле
2
Хакими
5
Маркиньос
24
Бернат
6
Верратти
8
Саншеш
18
Солер
8
Руис
10
Месси
10
Мбаппе
99
Коне
5
Диалло
5
Диалло
99
Коне
11
Белаили
6
Мангани
6
Мангани
11
Белаили
11
Баяла
7
Нури
7
Нури
11
Баяла
14
Муссити-Око
17
Амума
17
Амума
14
Муссити-Око
5
Маркиньос
3
Битшиабу
3
Битшиабу
5
Маркиньос
8
Саншеш
17
Витинья
17
Витинья
8
Саншеш
10
Мбаппе
22
Экитике
22
Экитике
10
Мбаппе
18
Солер
7
Сарабия
7
Сарабия
18
Солер
Остались в запасе
Аяччо
ПСЖ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аяччо - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
Новости команд
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Аяччо
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09:40
1
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
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